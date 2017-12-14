ABD Federal Komünikasyon Komisyonu, internet hizmeti sunan şirketlere yönelik ağ tarafsızlığı zorunluluğunu iptal etti. Şirketler, bazı sitelere negatif bazılarına da pozitif ayrımcılık yapabilecek.

ABD Federal Komünikasyon Komisyonu (FCC) internet hizmeti sunan şirketlere yönelik "ağ tarafsızlığı" (net neutrality) zorunluluğunu iptal etti.

OBAMA DÖNEMİNDE GETİRİLMİŞTİ

FCC'nin Washington'daki merkezinde yapılan kritik oylamada, eski Başkan Barack Obama yönetimi tarafından 2015'te hayata geçirilen "ağ tarafsızlığı" kuralının iptali 2'ye karşı 3 oyla kabul edildi.

ÜLKEDE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Amerikalı tüketicilerin tüm internet sitelerine, internet sağlayıcıları veya federal hükümetin herhangi bir müdahalesi olmadan özgürce ulaşabilmesini sağlayan "ağ tarafsızlığı"nın kaldırılması ülkede büyük tartışma yarattı.

İNTERNET SAĞLAYICILARI AYRIMCILIK YAPABİLECEK

İnternet şirketlerinin bazı sitelere pozitif, diğerlerine negatif ayrımcılık yapmasına olanak sağlayacak karara karşı çıkan gruplar, FCC'nin Amerikalı tüketicilerin aleyhine hareketini protesto ediyor.

BAZI SİTELERE HIZLI BAZILARINA YAVAŞ ERİŞİLEBİLECEK

İnternet sağlayıcılarına taraflı davranma hakkını tanıyan kararın, tüketiciler için kimi internet sitelerine daha hızlı ve ucuz, kimilerine ise daha yavaş ve pahalı ulaşım anlamına geleceği öne sürülüyor.

"DÜNYANIN SONU DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan FCC Başkanı Ajit Pai ise oylama öncesinde yaptığı açıklamada, ağ tarafsızlığı düzenlemesinin "gereksiz bir regülasyon" olduğunu belirterek, iptal edilmesi gerektiğini savundu.

ABD'nin en büyük iletişim şirketlerinden Verizon'ın eski üst yöneticisi Pai, ağ tarafsızlığının kaldırılmasının internetin daha serbest olmasını sağlayacağını ifade ederek, "Dünya sona ermiyor. Tüketiciler korunmaya, internet gelişmeye devam edecek." dedi.

Kaynak: haberinburada