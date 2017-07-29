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ABD'de Mucize Kurtuluş! Otoyola Düşerek Patlayan Uçaktan Sağ Çıktılar

ABD'DE MUCİZE KURTULUŞ! OTOYOLA DÜŞEREK PATLAYAN UÇAKTAN SAĞ ÇIKTILAR

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Ana şehrinde motoru arızalanan uçak otoyola düşerek patladı. Mucize eseri kimsenin ölmediği dehşet anları anbean görüntülere yansıdı.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 13:30
Puan Ver : Abd'de Mucize Kurtuluş! Otoyola Düşerek Patlayan Uçaktan Sağ Çıktılar(8/10)4

Kaliforniya'nın Santa Ana şehrinde Cessna 310 tipi küçük ikiz motorlu uçak, kalkışından kısa süre sonra motoru arızalanarak otoyola düştü. Alev topuna dönen uçağın pilotu Francis Pisano ve yanında bulunan eşi Janan kazadan sağ kurtulurlen, uçağın düşüş ve patlama anları saniye saniye görüntülendi.

KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA MOTORU ARIZALANDI

Amerikan Milli Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun raporuna göre uçağın motorunun kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandığı ve otobana düştüğü ortaya çıktı.

EN AZ DÖRT ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Yetkililer otoyolda en az 4 aracın zarar gördüğünü belirterek, sürücülerin yaralanmadığını açıkladı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan o anlar John Wayne Havaalanının güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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