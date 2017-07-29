Kaliforniya'nın Santa Ana şehrinde Cessna 310 tipi küçük ikiz motorlu uçak, kalkışından kısa süre sonra motoru arızalanarak otoyola düştü. Alev topuna dönen uçağın pilotu Francis Pisano ve yanında bulunan eşi Janan kazadan sağ kurtulurlen, uçağın düşüş ve patlama anları saniye saniye görüntülendi.

KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA MOTORU ARIZALANDI

Amerikan Milli Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun raporuna göre uçağın motorunun kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandığı ve otobana düştüğü ortaya çıktı.

EN AZ DÖRT ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Yetkililer otoyolda en az 4 aracın zarar gördüğünü belirterek, sürücülerin yaralanmadığını açıkladı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan o anlar John Wayne Havaalanının güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: haberinburada