ABD'DE MUCİZE KURTULUŞ! OTOYOLA DÜŞEREK PATLAYAN UÇAKTAN SAĞ ÇIKTILAR
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Ana şehrinde motoru arızalanan uçak otoyola düşerek patladı. Mucize eseri kimsenin ölmediği dehşet anları anbean görüntülere yansıdı.
Kaliforniya'nın Santa Ana şehrinde Cessna 310 tipi küçük ikiz motorlu uçak, kalkışından kısa süre sonra motoru arızalanarak otoyola düştü. Alev topuna dönen uçağın pilotu Francis Pisano ve yanında bulunan eşi Janan kazadan sağ kurtulurlen, uçağın düşüş ve patlama anları saniye saniye görüntülendi.
KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA MOTORU ARIZALANDI
Amerikan Milli Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun raporuna göre uçağın motorunun kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandığı ve otobana düştüğü ortaya çıktı.
EN AZ DÖRT ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Yetkililer otoyolda en az 4 aracın zarar gördüğünü belirterek, sürücülerin yaralanmadığını açıkladı.
OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan o anlar John Wayne Havaalanının güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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