ABD'DE MEZARIN İÇİNE KONULAN TABUTUN ÜZERİNE BACAK DÜŞTÜ
ABD'de cenaze töreni sırasında, kazılan mezara bırakılan tabutun üzerine yan mezardan bir ayak düştü. Cenazeye katılanlar, korkunç olay sırasında şoke oldu.
ABD'de 82 yaşındaki bir adamın cenaze töreni sırasında tabut tam kazılan çukura bırakılırken, toprak içinden bir bacak tabutun üzerine düştü. Törene katılanlar, korkunç olay sırasında ne yapacağını bilemedi.
TABUTUN ÜZERİNE BACAK DÜŞTÜ
New Jersey'de 85 yaşındaki Celeveland Butler, ailesi tarafından Mount Holiness mezarlığında toprağa verilirken oldukça garip bir olay yaşandı.
Yaşlı adamın tabutunun üzerine giysi ve platik bir torba ile kaplanmış bir bacak düştü. Tabutu gömen cenaze evi çalışanları işine hiç bir şey olmamış gibi devam etti.
"HEPİMİZ ŞOKE OLDUK"
Yaşlı adamın kızı Sandra Butler, "Hepimiz şoke olduk. Aynı anda tepki verdik. Çünkü çalışanlar ayak hakkında tek kelime etmedi. Ancak öylece düşen ceset bir insana aitti. Birilerinin yakını sevdiği birisiydi" dedi.
Kaynak: haberinburada
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