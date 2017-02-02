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abd'de mahkumlar hapishane görevlilerini rehin aldı

ABD'DE MAHKUMLAR HAPİSHANE GÖREVLİLERİNİ REHİN ALDI

ABD'nin Delaware eyaletinde 4 hapishane görevlisini rehin alan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishane koşullarını" ve "Donald Trump'ın başkan olmasını" gösterdi.

Tarih : 02 Şubat 2017, 09:37
Puan Ver : Abd'de Mahkumlar Hapishane Görevlilerini Rehin Aldı(8/10)7


ABD'nin Delaware eyaletinde 4 hapishane görevlisini  rehin alan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishane koşullarını" ve  "Donald Trump'ın başkan olmasını" gösterdi.



Delaware eyaletindeki James Vaughn Hapishanesinde meydana gelen olayda  mahkumlar önce 4 görevliyi rehin aldı. Birkaç saat arayla 2 görevliyi serbest  bırakan mahkumların eylemlerine devam ettiği kaydedildi.



Yaklaşık 100 mahkumun barındığı C bölgesindeki bazı mahkumların  tahliye edildiği olayda, güvenlik görevlileri ile çalışanları rehin alan  mahkumlar arasındaki görüşmelerin sürdüğü bildirildi.



Rehin alma olayının ilk saatlerinde yerel News Journal in Wilmington  gazetesine telefonla ulaşan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishanedeki  koşullar ile eğitim imkanlarının yetersizliğini" ve "Donald Trump'ın başkan  olmasını" gösterdi.



"Donald Trump. Yaptığı her şey. Onunla kurumdaki işlerin daha kötüye  gideceğini biliyoruz." ifadelerini kullanan bir mahkum, hapishanedeki koşulların  iyileştirilmesi taleplerini dile getirdi.



Olayın ardından giriş çıkışlara kapatılan hapishanedeki olağanüstü  durumun devam ettiği bildirildi.



 



kaynak:milliyet








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