ABD'nin Delaware eyaletinde 4 hapishane görevlisini rehin alan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishane koşullarını" ve "Donald Trump'ın başkan olmasını" gösterdi.







Delaware eyaletindeki James Vaughn Hapishanesinde meydana gelen olayda mahkumlar önce 4 görevliyi rehin aldı. Birkaç saat arayla 2 görevliyi serbest bırakan mahkumların eylemlerine devam ettiği kaydedildi.







Yaklaşık 100 mahkumun barındığı C bölgesindeki bazı mahkumların tahliye edildiği olayda, güvenlik görevlileri ile çalışanları rehin alan mahkumlar arasındaki görüşmelerin sürdüğü bildirildi.







Rehin alma olayının ilk saatlerinde yerel News Journal in Wilmington gazetesine telefonla ulaşan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishanedeki koşullar ile eğitim imkanlarının yetersizliğini" ve "Donald Trump'ın başkan olmasını" gösterdi.







"Donald Trump. Yaptığı her şey. Onunla kurumdaki işlerin daha kötüye gideceğini biliyoruz." ifadelerini kullanan bir mahkum, hapishanedeki koşulların iyileştirilmesi taleplerini dile getirdi.







Olayın ardından giriş çıkışlara kapatılan hapishanedeki olağanüstü durumun devam ettiği bildirildi.







kaynak:milliyet