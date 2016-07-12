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abd'de mahkeme binasında silahlı saldırı!

ABD'DE MAHKEME BİNASINDA SİLAHLI SALDIRI!

ABD'nin Michigan eyaletinde adliye binasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki memur yaşamını kaybederken saldırgan çatışma sırasında öldü.

Tarih : 12 Temmuz 2016, 09:42
Puan Ver : Abd'de Mahkeme Binasında Silahlı Saldırı!(8/10)6


Berrien County Adliyesinde yerel saatle 14.30 (21.30) civarında silahlı saldırı yaşandı. The Berrien County Şerifi Paul Bailey, olaydan sonra yaptığı açıklamada, iki görevlinin olay sırasında yaşamını yitirdiğini, bir şerif yardımcısının da yaralandığını kaydetti. Baily bir sivilin de kolundan yaralandığını bildirdi.



Durumun kontrol altına alındığını belirten Bailey, saldırganın da çıkan çatışmada öldürüldüğünü duyurdu. Bailey ayrıca, bölgedeki binaların tedbir amaçlı giriş ve çıkışlara kapatıldığını aktardı.



Saldırının nedeninin ise henüz bilinmediği ifade edildi. Michigan Valisi Rick Snyder de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Snyder, "Saldırıdan etkilenenlere dua için lütfen bana katılın." ifadesini kullandı.



Ölenlerin ikisnin icra memuru olduğu açıklanırken saldırganın 44 yaşında bir erkek olduğu belirlendi.



Geçtiğimiz günlerde Teksas'ın Dallas şehrinde polise yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 5 polis memuru yaşamını yitirmişti.








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