ABD'DE LİSEYE SİLAHLI SALDIRI! ÇATIŞMA ÇIKTI, YARALILAR VAR
Son dakika... ABD'nin Florida eyaletinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Polisin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 20 kişi yaralandı.
ABD'nin Florida Eyaleti'nin güneyindeki bir okulda çıkan silahlı çatışmada 20'den fazla kişi yaralandı.
EN AZ 20 YARALI
Florida'da yayın yapan 7 News, eyaletin gündeyindeki Parkland kentinde yer alan Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen silahlı çatışmada en az 20 kişinin yaralandığını aktardı. Haberde, "Halihazırda medya, polise dayandırdığı haberinde, 20 yaralı olduğunu bildiriyor" ifadesine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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