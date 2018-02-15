ABD'DE LİSEYE SALDIRI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
ABD'nin Florida Eyaleti'nin güneyinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya polis tarafından anında karşılık verildi.
EN AZ 20 ÖĞRENCİ YARALANDI
Çatışma sırasında okuldaki en az 20 öğrenci yaralandı. Diğer öğrenciler ise panik halinde okulu terk etti. Öğrencilerin okuldan kaçtığı anların görüntüleri ise kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.
POLİS, OKUL ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Görüntülerde polisin okul etrafında geniş güvenlik önlemi aldığı, çocuğunun durumunu merak eden velilerin ise okul etrafına toplandığı gözlemlendi.
Kaynak: haberinburada
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