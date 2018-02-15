ABD'nin Florida Eyaleti'nin güneyinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya polis tarafından anında karşılık verildi.

EN AZ 20 ÖĞRENCİ YARALANDI

Çatışma sırasında okuldaki en az 20 öğrenci yaralandı. Diğer öğrenciler ise panik halinde okulu terk etti. Öğrencilerin okuldan kaçtığı anların görüntüleri ise kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.

POLİS, OKUL ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Görüntülerde polisin okul etrafında geniş güvenlik önlemi aldığı, çocuğunun durumunu merak eden velilerin ise okul etrafına toplandığı gözlemlendi.

Kaynak: haberinburada