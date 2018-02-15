Rtük Uyardı, Hadise Kapandı!
Avrupa'dan İhanet Şovuna Yasak! Hainlerin Güvendiği Dağlara Kar Yağdı
Milyonlarca Vatandaşın Merakla Beklediği Soy Ağacı Sayfası Açıldı
Abd'de Liseye Saldırı! İşte İlk Görüntüler
Abd'de Liseye Silahlı Saldırı! Çatışma Çıktı, Yaralılar Var
Şansölye'ye Zeytin Dalı: Yeni Bir Sayfa Açalım
'oğlum Bak Git' Videosundaki Genç Görenleri Şaşırttı
Dev Mücadelede Kazanan Anadolu Efes Oldu
İstanbul'un Ortasında Gizemli Şeyhülislam Mezarı! Üstüne Bina Yaptılar
İsrail'den Şaşırtan Sözde Ermeni Soykırımı Kararı!
Kocası İstedi, O Yaptırdı! Estetik Ameliyatlara 5 Milyon Sterlin Harcadı, Kediye Benzedi
Ülke Yasa Boğuldu! Ünlü Prens Hayatını Kaybetti
Gökyüzünde İstanbullulara Çifte Sürpriz
Vampir Kadın Ayda 2 Litre Kan Emiyor
Ünlü Müzik Grubunun 3 Üyesi Terör Listesine Girdi!
Ak Parti'li Vekilden Bomba Kılıçdaroğlu İddiası: Uzun Sürmeyecek!
Brüksel'de Üst Düzey Askeri Görüşme: Masada Afrin Var!
Pkk'ya Katılan İngiliz Terörist, Hakim Karşısına Çıktı!
Abd Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Girişinde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Abd Büyükelçiliğinin Olduğu Caddenin İsmi Değiştirildi!

ABD'DE LİSEYE SALDIRI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER


ABD'de liseye saldırı! İşte ilk görüntüler
Tarih : 15 Şubat 2018, 00:10
Puan Ver : Abd'de Liseye Saldırı! İşte İlk Görüntüler(8/10)4

ABD'nin Florida Eyaleti'nin güneyinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya polis tarafından anında karşılık verildi.

EN AZ 20 ÖĞRENCİ YARALANDI

Çatışma sırasında okuldaki en az 20 öğrenci yaralandı. Diğer öğrenciler ise panik halinde okulu terk etti. Öğrencilerin okuldan kaçtığı anların görüntüleri ise kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.

POLİS, OKUL ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Görüntülerde polisin okul etrafında geniş güvenlik önlemi aldığı, çocuğunun durumunu merak eden velilerin ise okul etrafına toplandığı gözlemlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  De  Liseye  Saldırı  İşte  İlk  Görüntüler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER