ABD'de 17 kişinin öldüğü okul katliamından sonra gençler, silah sahibi olmanın denetlenmesi için "Yaşamlarımız için yürüyüş" sloganıyla Washington'a yürüyecekler.

ABD'nin Florida eyaletinde 17 kişinin öldüğü okul katliamından sağ kurtulan gençler, silah sahibi olmanın denetlenmesi konusunda siyasilerin harekete geçmesini talep etmek için başkent Washington'a yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

Öğrenciler ABD medyasına yaptıkları açıklamada, katliamı ülkedeki silah tartışmasında bir dönüm noktası haline getirmeye kararlı olduklarını söylediler.

17 ÖĞRENCİ SİLAHLI SALDIRIDA KATLEDİLMİŞTİ

17 öğrenci ve okul çalışanının ölümüyle sonuçlanan saldırı, 2012'den bu yana yaşanan en kanlı okul saldırısıydı.

Eylemciler ABD'li Kongre üyeleri ve Başkan Trump'ı "Utanın" diye bağırarak protesto etti.

BAŞKAN TRUMP, "ASLA İHLAL ETMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Başkan Donald Trump, geçen yıl Amerikalılar'ın silah sahibi olma hakkını "asla ihlal etmeyeceğini" söylemişti.

Trump, katliamın ardından silahların denetlenmesi konusunda yaptığı ilk açıklamada, Barack Obama'nın başkanlığının ilk yıllarında Kongre'de çoğunluğa sahip olan Demokratları yasayı geçirmemekle suçladı.

"YAŞAMLARIMIZ İÇİN YÜRÜYÜŞ"

Trump ayrıca, zanlı Nikolas Cruz hakkında yapılan ihbarı değerlendirmediğini itiraf eden FBI'ı da eleştirmişti. Öğrencilerin planı ne? Amerikan televizyonlarına konuşan saldırıdan sağ kurtulan öğrenciler "Yaşamlarımız için yürüyüş" adlı bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

BAŞKA KENTLERDE DE PROTESTO YAPILACAK

Öğrenciler, 24 Mart'ta Washington'a yürüyerek ABD'li kongre üyeleri için çocuklar ve ailelerinin "bir öncelik" haline getirilmesini talep edeceklerini söylediler.

Ayrıca aynı gün başka kentlerde de protesto eylemleri yapılmasını talep ettiler.

Saldırıdan kurtulan Cameron Kasky "Yetişkinler oyun oynarken, biz hayatlarımızı kaybediyoruz" dedi.







Trump'ın tutumu ne? Trump'ın silah kontrolü konusundaki tutumu zamanla değişti. Son yıllarda ABD Anayasası'nda silah alma ve taşıma hakkı veren ikinci maddenin ateşli bir savunucusuydu. Geçen yıl "bu hakkı asla ve asla çiğnemeyeceğini" söyledi.

Cumartesi günü attığı Twitter mesajında da Kongre'de çoğunlukları varken yasayı geçirmedikleri için Demokratları suçladı. Trump ayrıca FBI'ın hatalarını gündeme getirdi.

ZANLI HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

19 yaşındaki Cruz, Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nin eski bir öğrencisi.

ABD medyasındaki son haberlere göre, Snapchat uyglamasında kendisine zarar verdiğini gösteren fotoğraflarını paylaşması sonucu, polis ve sosyal hizmet görevlileri tarafından araştırıldı.

FBI BİR ŞEY YAPMADI

Sosyal hizmet görevlileri Cruz'un bir silah satın almayı planladığını söyledi. Ancak yetkililer, yeterli destek aldığı gerekçesiyle bu konuda herhangi bir şey yapmadı.

FBI, Cruz hakkında geçen ay yapılan ihbar konusunda fazla bir şey yapılmadığını da itiraf etti.

5 Ocak'taki ihbar, FBI'ın aldığı ilk bilgi de değildi. Mississippi'de oturan bir kişi Cruz'un bir YouTube videosunun altına yaptığı rahatsız edici bir yorumu da ihbar etti.

Kaynak: haberinburada