ABD'nin Yeni Meksika eyaletine bağlı Clovis kentinde bir kütüphanede meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

ABD'nin Yeni Meksika eyaletinde bir kütüphaneye giren saldırgan, rastgele sağa sola ateş etmeye başladı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından etkisiz hale getirildi.

KÜTÜPHANEDE SAĞA SOLA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Görgü tanıklarının anlatımlarına ve Amerikan medyasına yansıyan bilgilere göre, Clovis-Carver Halk Kütüphanesi'ne gelen silahlı bir kişi sağa sola ateş etmeye başladı. Kütüphanede bulunan kişiler canlarını kurtarmak için uğraşırken, kütüphane çevresi kısa sürede polis, ilk yatdım ve itfaiye ekipleri tarafından sarıldı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İlk gelen bilgilere göre silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Polis saldırganın etkisiz hale getirilerek yakalandığını açıkladı.

Kaynak: haberinburada