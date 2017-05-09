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abd'de kritik görüşme!

ABD'DE KRİTİK GÖRÜŞME!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu heyetin dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal...

Tarih : 09 Mayıs 2017, 09:14
Puan Ver : Abd'de Kritik Görüşme!(7/10)6


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın beraberinde  Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı  Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu heyetin dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı  Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster  başkanlığındaki ABD heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede Suriye ve Irak'taki  gelişmeler, terörle mücadele, ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konularının ele  alındığı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından Anadolu Ajansına yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, MİT Müsteşarı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın da bulunduğu heyet dün başkent Washington'da Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral McMaster başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.



Görüşmede, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler, terörle mücadele, ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konuları ele alındı.

 



 



kaynak:sabah








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