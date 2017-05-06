ABD'DE KRİTİK FETÖ ZİRVESİ!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ABD'li mevkidaşı ile pazartesi günü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi hakkında görüşecek. Görüşme Washington'da gerçekleşecek.
Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15-17 Mayıs'taki ziyareti öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ve geçici tutuklanmasına ilişkin ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile görüşecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bozdağ, yarın ABD'ye hareket ederek, pazartesi günü Washington'da ABD'nin yeni Adalet Bakanı Sessions ile bir araya gelecek.
Görüşmede, terör örgütü elebaşı Gülen'in iadesine dair ABD'ye gönderilen 4 ayrı iade dosyası hakkında bilgiler verecek Bakan Bozdağ, söz konusu dosyalara ilişkin soruşturmalar kapsamında detayları da aktaracak.
kaynak:milliyet
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