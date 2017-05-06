Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

abd'de kritik fetö zirvesi!

ABD'DE KRİTİK FETÖ ZİRVESİ!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ABD'li mevkidaşı ile pazartesi günü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi hakkında görüşecek. Görüşme Washington'da gerçekleşecek.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 11:54
Puan Ver : Abd'de Kritik Fetö Zirvesi!(7/10)4


Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15-17 Mayıs'taki ziyareti öncesinde  Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ve geçici  tutuklanmasına ilişkin ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile görüşecek.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bozdağ, yarın ABD'ye hareket  ederek, pazartesi günü Washington'da ABD'nin yeni Adalet Bakanı Sessions ile bir  araya gelecek.



Görüşmede, terör örgütü elebaşı Gülen'in iadesine dair ABD'ye  gönderilen 4 ayrı iade dosyası hakkında bilgiler verecek Bakan Bozdağ, söz konusu  dosyalara ilişkin soruşturmalar kapsamında detayları da aktaracak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Abd  De  Kritik  Fetö  Zirvesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER