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abd'de korkunç kaza! 6 çocuk öldü 23 yaralı

ABD'DE KORKUNÇ KAZA! 6 ÇOCUK ÖLDÜ 23 YARALI

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Chattanooga kentinde öğrencileri taşıyan bir otobüsün ağaca çarpması korkunç bir kazaya neden oldu. Araçtaki 6 küçük çocuk hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Tarih : 22 Kasım 2016, 09:35
Puan Ver : Abd'de Korkunç Kaza! 6 Çocuk Öldü 23 Yaralı(5/10)3


Chattanooga kentinde görevli Bölge Savcısı Neal Pinkston, okul  otobüsünün ağaca çarparak devrildiği kazada 5çocuğun olay yerinde, birinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.



Chattanooga Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Woodmore  İlkokulundan 35 öğrenciyi taşıyan otobüsün karıştığı kaza sonrası sürücünün  ifadesinin alındığı duyuruldu.



 



kaynak:milliyet








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