ABD'DE KORKUNÇ KAZA! 6 ÇOCUK ÖLDÜ 23 YARALI
ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Chattanooga kentinde öğrencileri taşıyan bir otobüsün ağaca çarpması korkunç bir kazaya neden oldu. Araçtaki 6 küçük çocuk hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Chattanooga kentinde görevli Bölge Savcısı Neal Pinkston, okul otobüsünün ağaca çarparak devrildiği kazada 5çocuğun olay yerinde, birinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Chattanooga Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Woodmore İlkokulundan 35 öğrenciyi taşıyan otobüsün karıştığı kaza sonrası sürücünün ifadesinin alındığı duyuruldu.
kaynak:milliyet
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