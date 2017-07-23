ABD'nin Teksas eyaletindeki Walmart kasabasında park halindeki bir traktör römorkunun arka bölümünde ikisi çocuk sekiz kişi ölü bulundu. Olay yerinde 20'si ağır 28 yaralının da bulunduğu ifade edildi.

RÖMORKTA 38 KİŞİ VARDI

CNN İnternational'ın haberine göre Emniyet Müdürü William McManus, olay yerine vardıklarında traktör römorkunda toplam 38 kişi bulduklarını söyledi.

8 KİŞİ ÖLDÜ, 20'SİNİN DURUMU KRİTİK

McManus gazetecilere yaptığı basın toplantısında Walmart'taki bir çalışanımızdan alınan çağrı üzerine olay yerine gittiklerini belirtirken bulunan 38 kişiden 8'inin hayatını kaybettiğini 20'sinin ise durumunun kritik olduğunu belirtti. Römorkun şoförünün tukuklandığını söyleyen McManus, römorkun ne kadar süredir burada park halinde olduğunu araştırdıklarını söyledi.

SICAK ÇARPMASI VE DEHİDRASYON YÜZÜNDEN ÖLDÜLER

Hayatını kaybeden 8 kişinin klima ve su olmadan kamyonda tutuldukları için sıcak çarpması ve dehidrasyon nedeniyle öldükleri belirtildi.

POLİS ARAŞTIRMASINI SÜRDÜRÜYOR

Polis olay yeri çevresinde başka insan bulunup bulunmadığına dair araştırmasını sürdürüyor.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHESİ

Römork'ta havasızlık ve susuzluk sebebiyle hayatını kaybedenlerin olduğunu belirten yetkililer, insan kaçakçılığından şüphelendiklerini belirttiler.

İtfaiye şefi Charles Hood yaptığı açıklamada, bulunan kişilerin çok sıcak olduklarını ve yüksek ihtimalle dehidrasyon sebebiyle hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.

Kaynak: haberinburada