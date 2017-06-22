Beyzbol sopasıyla öldürülen 17 yaşındaki Hassanen'i anmak üzere bir araya gelenler arasında, her dinden ve inançtan insan vardı.



ABD'de geçen pazar günü öldürülen 17 yaşındaki Nabra Hassanen için bir anma töreni gerçekleştirildi. Virginia eyaletinin Reston kentindeki Lake Anne Plaza'ya ülkenin dört bir yanından binlerce kişi geldi.







Etkinlikte konuşan Tüm Dulles Bölgesi Müslüman Toplumu (ADAMS Center) Başkanı İmam Macid, "Sizler Nabra'nın taşıdığı ruhu temsil ediyorsunuz. Tüm bu yaşananlar arasında aslında tek bir toplum olarak bir arada olduğumuzu görüyoruz" dedi.







kaynak:milliyet