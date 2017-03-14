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Abd'de Kar Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

abd'de kar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

ABD'DE KAR NEDENİYLE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

New York ve New Jersey'de olağanüstü hal ilan edildi.

Tarih : 14 Mart 2017, 09:11
Puan Ver : Abd'de Kar Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi(6/10)3


 Amerika Birleşik Devletleri'nin "doğu yakası"nda bulunan New York ve New Jersey eyaletlerinde salı günü beklenen kar ve tipi dolayısıyla olağanüstü hal ilan edildi.



Kar yağışı ve fırtına beklentisiyle ilgili açıklama yapan New York Belediye Başkanı Bill de Blasi "Beyaz felakete hazır olmak zorundayız" dedi.



Kent içinde metro seferleri durdurulurken, New York'tan kuzeye uzanan hatlarda karla mücadele için 3 bin kişinin görevlendirildiği bildirildi.



 



kaynak:trthaber








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