New York ve New Jersey'de olağanüstü hal ilan edildi.



Amerika Birleşik Devletleri'nin "doğu yakası"nda bulunan New York ve New Jersey eyaletlerinde salı günü beklenen kar ve tipi dolayısıyla olağanüstü hal ilan edildi.







Kar yağışı ve fırtına beklentisiyle ilgili açıklama yapan New York Belediye Başkanı Bill de Blasi "Beyaz felakete hazır olmak zorundayız" dedi.







Kent içinde metro seferleri durdurulurken, New York'tan kuzeye uzanan hatlarda karla mücadele için 3 bin kişinin görevlendirildiği bildirildi.







