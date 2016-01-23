ABD'DE KAR FIRTINASI
ABD'nin doğu yakasında yaklaşık 85 milyon kişinin kar fırtınasının etkisi altında olduğu bildirildi...
ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar fırtınasından başkent Washington'ın, etrafındaki eyaletlerin ve New York ile Boston şehirlerinin etkilenmesi bekleniyor.
Yetkililer, hafta başından itibaren kar fırtınası nedeniyle radyo, televizyon ve internet ortamında halka uyarılarda bulunurken, cuma günü okullar tatil edildi, devlet kurumları öğle saatine kadar mesai yaptı.
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