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abd'de kar fırtınası

ABD'DE KAR FIRTINASI

ABD'nin doğu yakasında yaklaşık 85 milyon kişinin kar fırtınasının etkisi altında olduğu bildirildi...

Tarih : 23 Ocak 2016, 08:58
Puan Ver : Abd'de Kar Fırtınası(7/10)6


ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar fırtınasından başkent Washington'ın, etrafındaki eyaletlerin ve New York ile Boston şehirlerinin etkilenmesi bekleniyor.



​Yetkililer, hafta başından itibaren kar fırtınası nedeniyle radyo, televizyon ve internet ortamında halka uyarılarda bulunurken, cuma günü okullar tatil edildi, devlet kurumları öğle saatine kadar mesai yaptı.








Etiketler: Abd  De  Kar  Fırtınası    haber

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