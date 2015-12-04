

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, ABD ordusunun savaşa katılan asker pozisyonlarını gelecek yıldan itibaren kadınlara açtıklarını açıkladı. Carter, ordunun önümüzdeki yıl savaş pozisyonlarını kadınlara da açmasını Pentagon'da düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.







ABD ordusunun, gelecekteki gücünü oluşturmaya yönelik verdiği sözün bir parçası olarak bu doğrultuda karar aldıklarını belirten Carter, önümüzdeki yıldan itibaren kadınların istenilen standartlara sahip olmaları ve gerekli testlerin üstesinden gelmeleri halinde ABD'nin kara, hava, deniz kuvvetleriyle özel harekat komutanlığında her pozisyonda görev alabileceklerini söyledi.







"KADIN ASKERLER SAVAŞTA ÖNCÜLÜK YAPABİLECEK"







Carter, "Şimdi onlar tankları sürebilecek, havan topu ateşleyebilecek ve piyade sınıfına savaşta öncülük edebilecekler" dedi. ABD'de uzun süredir ordudaki kadın askerlerin özel harekat kuvvetleri ve muharebelerde ön cephedeki pozisyonlarda yer alıp alamayacakları tartışılıyordu. Ülkede 2013 yılında dönemin Savunma Bakanı Leon Penatta kadın askerlerin muharebe birliklerinde görev üstlenip üstlenmeyeceklerinin araştırılması talimatı vermişti.