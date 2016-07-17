

Samsung şirketi yaptığı açıklama da Amerika pazarında Galaxy 7 serisi telefonlarının Apple'ın Iphone 6s ve Iphone 6s Plus telefonlarından daha fazla satış rakamına ulaştığını açıkladı. Samsung şirketi yapılan araştırmanın oransal dağılımına da açıklamasında yer verdi. Buna göre ABD pazarında telefon kullanıcılarının yüzde 16'sının Galaxy S7 veya S7 Edge'yi tercih ettiğini, yüzde 14.6 sının ise Iphone 6s ve Iphone 6s Plus tercih ettiğini belirtti.







Uzmanlar ise Samsung şirketinin asıl başarısını Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge telefonların tanıtımını Apple 6S model telefonlara göre tanıtımını 6 ay geç yapmasına rağmen piyasada bu rakamlara ulaşması olarak gösteriyor. Ayrıca ABD genelinde yapılan Mayıs 2016 telefon satışlarında da Samsung pazardaki yüzde 37 pay dilimi ile Apple şirketini geçmeyi başardı.







iPhone 7 Dengeleri Değiştirecek Mi?







Yaşanan bu olayların ardından kuşkusuz durum yeni modellere çevrildi. Şu anda Apple tarafından iPhone 7 modelinin tanıtımının yapılması bekleniyor ve bu da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Bu tarih sonrasında Apple'ın kendi bölgesinde yeniden öne geçip geçmeyeceği merak ediliyor. iPhone 7 ile birlikte bu alanda üstünlük kurulamazsa, bundan sonraki süreç Apple için oldukça zorlu geçecek.