

Amerikan düşünce kuruluşu Stimson Center'ın, Avrupa'daki B61 atom bombalarıyla ilgili hazırladığı raporda Türkiye ile ilgili dikkat çekici detaylara da yer verildi. B61'lerin ömrünün uzatılması programı ile ilgili siyasetin ve maliyetlerin mercek altına alındığı raporda, 1990'ların başında Amerikan taktik silahlarının çoğunun Avrupa'dan çekilmesine rağmen Türkiye, Belçika, Almanya, İtalya ve Hollanda'da 180 adet B61'in tutulduğu belirtiliyor.







İncirlik Üssü'nde 50 kadar B61 atom bombasının bulunduğu belirtilen raporda, bunun teröristler ya da diğer düşman güçler tarafından ele geçirilmesi halinde ciddi riskler taşıdığı kaydedilerek, "Türkiye'de uzun süreli bir iç çatışma durumunda ABD'nin İncirlik'teki yaklaşık 50 adet B61 nükleer silahın kontrolünü elde tutup tutamayacağı, yanıtsız kalmış bir sorudur" ifadesine yer verildi. Raporda, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İncirlik'teki enerji bağlantıları kesildiğine, Türk hükümetinin Amerikan uçaklarının iniş-kalkışlarını yasakladığına ve üs komutanının darbe girişimiyle bağlantılı olarak tutuklandığına dikkat çekildi.