

Polisten yapılan açıklamada saldırganın bir kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi. Olayın aile içi sorundan kaynaklandığı ve öldürülen kişinin öğretmen olduğu kaydedildi. Saldırıda 2 çocuğun da yaralandığı öğrenilirken, durumlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.















kaynak:sabah