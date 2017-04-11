ABD'DE İLKOKULA SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ
ABD'ninCalifornia eyaletindeki San Bernardino kentinde bulunan North Park ilkokulunda silahlı saldırı gerçekleşti.
Polisten yapılan açıklamada saldırganın bir kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi. Olayın aile içi sorundan kaynaklandığı ve öldürülen kişinin öğretmen olduğu kaydedildi. Saldırıda 2 çocuğun da yaralandığı öğrenilirken, durumlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
kaynak:sabah
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