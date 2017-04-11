Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

abd'de ilkokula silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'DE İLKOKULA SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ

ABD'ninCalifornia eyaletindeki San Bernardino kentinde bulunan North Park ilkokulunda silahlı saldırı gerçekleşti.

Tarih : 11 Nisan 2017, 10:02
Puan Ver : Abd'de İlkokula Silahlı Saldırı: 2 Ölü(6/10)4




 Polisten yapılan açıklamada saldırganın bir kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi. Olayın aile içi sorundan kaynaklandığı ve öldürülen kişinin öğretmen olduğu kaydedildi. Saldırıda 2 çocuğun da yaralandığı öğrenilirken, durumlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.


 


 


 


kaynak:sabah









Etiketler: Abd  De  İlkokula  Silahlı  Saldırı  2  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER