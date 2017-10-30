New York Times gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya müdürü Paul Manafort'un FBI'a teslim olması istendi. ABD basınında, 'teslim ol' çağrısının ardından Manafort'un FBI tarafından sorgu için getirildiği görüntüler yer aldı. Henüz netleşmese de Manafort'un Rusya soruşturmasıyla ilgili ifadesinin alınması bekleniyor.

TESLİM OLMASI İSTENEN BİR BAŞKA İSİM, ESKİ ORTAĞI GATES

Manafort'un eski iş ortağı Rick Gates de federal yetkililerin teslim olmasını istediği bir diğer isim. Henüz suçlama belli olmasa da bunun Rusya'nın geçtiğimiz yıl yapılan ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili olduğu düşünülüyor.

Reuters haber ajansı, bazı kaynaklara dayanarak Manafort'un evinden ayrıldığını yazdı ancak nereye gittiği konusunda bir bilgi verilmedi.

SİYASETÇİLERDEN VE İŞ ADAMLARINDAN PARA ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

New York Times'ın haberinde Manafort'un Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde kurduğu şirketler üzerinden Doğu Avrupa'daki siyasetçilerden ve iş adamlarından para aldığı iddia edildi.

Manafort, 2016 yılının Haziran-Ağustos ayları arasında Trump'ın kampanyasında görev almıştı. 68 yaşındaki Manafort, kendisiyle ilgili Ukrayna'daki Rusya yanlısı bir siyasi partiden rüşvet aldığı iddiaları üzerine görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: haberinburada