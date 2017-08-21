ABD'de iç savaş döneminin tartışmalı figürlerine ait olan heykeller kaldırıldı. Bir süredir ırkçılık tartışmalarının gündemde olduğu ülkede, heykellerin kaldırılması tepki çekti.

ABD'de Teksas Üniversitesi yönetimi, İç Savaş döneminin tartışmalı bazı figürlerine ait heykellerin kampüs meydanından kaldırılmasına karar verdi. Bir süredir ırkçılıkla ilgili olayların yaşandığı ülkede heykellerin kaldırılması tepkilere neden oldu.

KAMPÜS MERKEZİNDEN KALDIRILACAK

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Greg Fenves'in talimatıyla başta köleliğin devamını savunan General Robert E. Lee olmak üzere, İç Savaş'ta Teksas'ın da dahil olduğu güney eyaletlerinin oluşturduğu Amerikan Konfedere Devletleri'nin askeri ve sivil liderlerine ait heykellerin kampüs merkezinden kaldırılacağı duyuruldu.

KAMPÜSTE ŞİDDET OLAYLARI YAŞANMIŞTI

Açıklamada, geçen hafta Virginia Üniversitesi Charlottesville kampüsünde yaşanan şiddet olaylarını ülkeyi yasa boğduğunu ifade eden Rektör Fenves, "Bu olaylar, Konfederasyon dönemi anıtlarının günümüzde beyazların üstünlüğüne inanan ırkçılığın ve neo-nazizmin sembolü haline geldiğini bir kez daha açıkça göstermiştir" ifadesini kullandı.

Fenves, bu sebepe Lee'nin yanı sıra Konfederasyon Generali Albert Sidney Johnston ve Konfederasyon Posta Müdürü John H. Reagan'ın heykellerinin de meydandan taşınarak kampüs içindeki Brisco Amerikan Tarihi Müzesine nakledileceğini belirtti.

30 KİŞİLİK GRUP BÖLGEDE TOPLANDI

Kararın duyurulmasının ardından heykellerin olduğu bölge bariyerlerle çevrilirken, heykellerin kaldırılmasına karşı çıkan ve destek verenlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik grup gece geç saatlerde meydanda toplandı.

Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede gruplar arasındaki bazı ufak münakaşalar dışında olay yaşanmadı.

Nakil işleminin pazartesi öğle saatlerine kadar tamamlanacağı kaydedildi.

OLAYLARDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Üniversite, daha önce de 2015 yılında Konfederasyon Devlet Başkanı Jefferson Davis'in heykelini meydandaki kaidesinden kaldırarak müzeye nakletmişti.

Konfederasyon anıtlarına dair tartışma geçen hafta Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde aşırı sağcı grupların General Lee'nin başka bir heykelinin kaldırılmasına karşı düzenledikleri protesto eyleminin ardından çıkan şiddet olaylarında 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Irkçı grupların eylemine karşı düzenlenen protestoda, kalabalığın üzerine aracını süren 20 yaşındaki Ohiolu James Alex Fields, 32 yaşındaki Heather Heyer'in ölümüne neden olmuştu.

Olay, ülke genelinde Beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı Ku Klux Klan (KKK) ve Neonazi gruplara karşı önemli adımların atılmasına ve bu konudaki tartışmaların başlamasına yol açmıştı.

Fields, "ikinci dereceden cinayet"le suçlanarak tutuklanmıştı.

(Kaynak: Sputniknews)

Kaynak: haberinburada