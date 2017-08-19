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ABD'de Hükümetin Kapanma İhtimali Yüzde 50'ye Yükseldi

ABD'DE HÜKÜMETİN KAPANMA İHTİMALİ YÜZDE 50'YE YÜKSELDİ

Amerikalı finans devi Goldman Sachs, ülkede federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle geçici "kapanma" olasılığının, Trump'a yönelik desteğin azalmasına bağlı olarak yüzde 50'ye yükseldiğini öngördü.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 02:10
Puan Ver : Abd'de Hükümetin Kapanma İhtimali Yüzde 50'ye Yükseldi(7/10)3

Amerikalı finans devi Goldman Sachs'in yayınladığı rapora göre, Amerikan federal hükümetinin 2018 mali yılının başlamasının ardından geçici kapanma ihtimali yüzde 50'ye yükseldi.

IRKÇI SALDIRILAR TRUMP'I VURDU

Raporda, Trump'a yönelik desteğin, Virginia'da geçen hafta sonu yaşanan şiddet olaylarından ırkçı grupları sorumlu tutmaması nedeniyle düşmesinin, yönetimin bu yılki programını olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

ABD TARİHİNİN EN DÜŞÜĞÜNDE

"Başkan Trump'a yönelik destek oranı, şu anda daha önceki hiçbir başkanın ilk yılında görmediği seviyelere geriledi ve düşmeye devam ediyor." ifadesi kullanılan raporda, "Düşük destek oranları yasama faaliyetlerine yönelik riskleri artıyor. Bu nedenle, federal hükümetin kısa bir süreliğine kapanma ihtimalinin yüzde 50'ye çıktığını öngörüyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

VERGİ REFORMU DA RİSKTE

Raporda, ülkede yaşanan siyasi çalkantıların, Trump'ın en önemli seçim vaatlerinden vergi reformuna yönelik riskleri de arttırdığı iddia edildi.

Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi Partinin vergi reformu konusunda şu ana kadar fazla yol alamadığı belirtilen raporda, "ekim ayına kadar elle tutulur ilerleme sağlanmazsa, vergi reformunun gerçekleşmesinin riske gireceği" öngörüsünde bulunuldu.

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de, 2018 mali yılı bütçesi 30 Eylül'e kadar onaylanmazsa, federal kuruluşlar 1 Ekim'den itibaren finansman yetersizliği nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Bütçe krizleri, bugüne kadar federal hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplamda 12 kez kapanmasına neden oldu.

24 MİLYAR DOLARA MAL OLMUŞTU

Bütçe üzerinde mutabakata varılamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihlerinde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan yaklaşık 800 bin kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı.

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona ermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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