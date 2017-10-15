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Abd'de Hepatit A Salgını Yüzünden Sokaklar Çamaşır Suyuyla Yıkanıyor!
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ABD'de Hepatit A Salgını Yüzünden Sokaklar Çamaşır Suyuyla Yıkanıyor!

ABD'DE HEPATİT A SALGINI YÜZÜNDEN SOKAKLAR ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKANIYOR!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınlarının ardından tespit edilen Hepatit A salgını yüzünden sokaklar çamaşır suyuyla yıkanıyor.

Tarih : 15 Ekim 2017, 21:40
Puan Ver : Abd'de Hepatit A Salgını Yüzünden Sokaklar Çamaşır Suyuyla Yıkanıyor!(10/10)6

ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınlarından sonra şimdi de Hepatit A salgını ile karşı karşıya.

SOKAKLAR ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKANIYOR

Kaliforniya Valisi Jovan Jerry Brown, orman yangınlarının ardından, şimdi de Hepatit A salgını yüzünden acil durum kararı aldıklarını açıkladı. Brown, cadde ve sokakların Hepatit A salgın hastalıklarına önlem amaçlı çamaşır suyuyla yıkanacağını açıkladı.

40 BİN KİŞİ AŞILANDI

Hepatit A salgınıyla mücadele kapsamında evsizlerin kaldığı sokaklar başta olmak üzere kentin belirli bir bölümü ve yangınlardan etkilenen bölgelerde tedbir olarak çamaşır suyuyla yıkanması kararı alınmıştı. Kentte ayrıca bu amaçla 40 bin kişinin aşılandığı açıklandı.

ORMAN YANGINLARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, ABD'nin Kuzey Kaliforniya eyaletinin bazı bölgelerinde orman yangınlarının halen güçlü bir şekilde devam ettiği, tahliye edilen yüz binlerce kişinin evlerine geri dönmelerine izin verilmediği duyuruldu.

EN AZ 40 ÖLÜ, 265 KAYIP

Yetkililer, şu ana kadar en az 40 kişinin öldüğünü ve 265 kişiden ise haber alınamadığını, bazı bölgelerde yağmalama ve hırsızlık olaylarının yaşandığını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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