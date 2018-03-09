Başbakan'dan Şeker Fabrikaları Açıklaması: 5 Yıl Çalışma Hakları Var
E-5'te Devrilen Kamyonet Trafiği Kilitledi, Ambulans Yolda Kaldı
Bmgk, Suriye'de Ateşkes İçin Tekrar Toplanacak
Abd'den Kritik Suriye Hamlesi! İran'a Karşı 200 Asker Daha Gönderdi
Olimpiyat Madalyalı Sporcu Evinde Ölü Bulundu
Dev Projede Çed Süreci Başladı
1 Euroya Satılan Kulübün Başına Negredo'nun Abisi Geçti
Bitcoin'de Düşüş Sürüyor! 9 Bin Doların Altına İndi
İett, Kontak Kapatan 'erguvanlar'ı Affetmedi!
Eski Savcı Hakkında Hazırlanan Dink Cinayeti İddianamesi İade Edildi
Nehir Kıyısındaki Çantanın İçinden 27 Çift İnsan Eli Çıktı, Korkunç Manzaranın Gizemi Çözülemedi
Kurultayda Konuşan Kılıçdaroğlu'ndan Partililere Sert Mesaj: Kapı Burada, Çıkıp Gidebilirler
Son Dakika! Mehmetçik, Afrin Sınırına Ulaştı
Serbest Kalma Ücreti Barcelona'yı Tedirgin Etti
Okuldaki Alafranga Tuvaletler, Alaturkaya Dönünce Kriz Çıktı
Beşiktaş Volvo'yla El Sıkıştı
Yabancılar, 2017'de Türkiye'den 4,6 Milyar Dolarlık Konut Aldı
Kuzey Koreli Hacker'lar, Türkiye'nin Finans Kurumlarına Saldırdı
Yüzde 72 Engelli Kızı, Kuaförde Darp Edip Parasını Çaldılar
Taksi-Uber Kavgası Büyüyor! Taksiciler 30 Sürücüyü, Müşteri Gibi Arayıp Darp Etmiş

ABD'de gizli oturum! Türkiye'yi köşeye sıkıştırma planı yaptılar

ABD'DE GİZLİ OTURUM! TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMA PLANI YAPTILAR

Washington'da gerçekleşen 3'lü komite tolantısı öncesi ABD Kongresi'nde, Türkiye aleyhine gizli bir oturum gerçekleştirildi. Oturumda, Türkiye'yi köşeye sıkıştırma planı yapıldı.

Tarih : 09 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Abd'de Gizli Oturum! Türkiye'yi Köşeye Sıkıştırma Planı Yaptılar(7/10)3

Suriye, FETÖ ve PKK konularında Türkiye-ABD arasındaki görüş ayrılıklarına çözüm bulmak için kararlaştırılan 3'lü komite toplantılarından ilki dün Washington'da gerçekleştirildi.

TOPLANTI ÖNCESİ GİZLİ OTURUM GÖZE ÇARPTI

Komitelerin ilki Suriye konusuyla toplandı. Türkiye'nin Münbiç'i terör örgütü PYD/PKK'dan arındırma talebi görüşüldü. Ancak toplantı öncesi ABD Kongresi'nde gerçekleşen gizli bir oturum göze çarptı.

TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMA PLANLARI YAPILDI

Akşam'dan Yavuz Atalay'ın haberine göre; kongre kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre oturumda komite toplantılarına karşı pozisyon alındı ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırma planları yapıldı.

"TÜRKİYE'Yİ F-35 PROJESİNİN DIŞINA İTELİM"

Bazı üyeler, Rusya'dan S-400 alması karşılığında "Türkiye'yi F-35 projesinin dışına itelim" ifadesini kullandı. Bazları da, Türkiye'nin F-35 projesinin tedarikçisi olduğunu iddia ederek, "Türkiye'den artık parça almayalım" dedi. Ancak Türkiye F-35'in tedarikçisi değil projenin ortağı olduğu için böyle bir ihtimal bulunmuyor.

"YENİ VİZE KRİZİ YARATALIM"

Öte yandan toplantılardan ABD lehine sonuçlar çıkmaması durumunda yeni bir vize krizi yaratılması da teklif edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  De  Gizli  Oturum  Türkiye  Yi  Köşeye  Sıkıştırma  Planı  Yaptılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER