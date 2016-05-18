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abd'de faizler bu yıl 2-3 kez artırılabilir

ABD'DE FAİZLER BU YIL 2-3 KEZ ARTIRILABİLİR

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, Haziran veya Temmuz'da bir faiz artışını destekleyeceğini açıklarken, iki Fed yetkilisi daha bu yıl için hâlâ 2-3 faiz artışını muhtemel gördüklerini söyleyediler ve yakın bir zamanda faiz artışına kapıyı açık bıraktılar.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 09:41
Puan Ver : Abd'de Faizler Bu Yıl 2-3 Kez Artırılabilir(9/10)8


Fed Nisan ayındaki toplantısında Aralık ayında yükselttiği faizleri yeniden yükseltmek için ekonomiye daha fazla güven duymak istediğini belirtmişti. ABD'den dün açıklanan enflasyon, konut başlangıçları ve sanayi üretimi verileri, ekonominin ikinci çeyreğe hızlı başladığını gösterdi.



Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Texas'ta gazetecilere yaptığı bir açıklamada Fed'in yaklaşan toplantılarında bir faiz artırımını destekleyeceğini söyledi. Kaplan, "Bu Haziran mı olur yoksa Temmuz mu olur onu henüz bilemem" dedi. Kaplan 2016'da yapılacak ilk faiz artışı sonrası beklemeye geçilerek şartların ele alınmasını tercih ettiğini söyledi. O noktadan sonra normalleşmeye devam edilmesini "umut ettiğini" söyleyen Kaplan, bunun hızının ise ekonomik verilere bağlı olacağını belirtti.



Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart ise katıldığı bir toplantıda Aralık ayına kadar iki veya üç faiz artışı beklediğini ve piyasaların ABD ekonomik görünümü konusunda kendisinden daha karamsar olduğunu söyledi. Lockhart, Fed'in 14-15 Haziran'daki toplantısını kast ederek, "Bence bu kesinlikle bir adımın atılabileceği toplantılardan bir tanesi olabilir" dedi.



San Francisco Fed Başkanı John Williams da Lockhart ile beraber katıldığı toplantıda ekonomiye dair iyimser bir ton sergiledi. Bu yıl iki veya üç faiz artışının "uygun göründüğünü" söyleyen Williams, "Bence şu ana kadar gelen veriler oldukça iyi ve rahatlatıcıydı" dedi








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