

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Jeolojik Araştırma (U.S. Geological Survey) biriminden yapılan açıklamada, ülkenin Teksas eyaletinin batısındaki Permian Havzası'nda bulunan Wolfcamp adlı sahada yaklaşık 20 milyar varil ham petrol olduğunun tahmin edildiği belirtildi.



DÜNYANIN 4. BÜYÜK PETROL SAHASI







Böylece, Suudi Arabistan'da 75 milyar varil rezervi kalan Ghawar sahası, Kuveyt'te 65-70 milyar varil rezervi bulunan Burgan sahası ve yine Suudi Arabistan'da 50 milyar varil rezervi olan Safaniya sahasının ardından, Wolfcamp sahasındaki keşif dünyanın en büyük 4'üncü rezervine sahip petrol sahası oldu.







kaynak:sabah