Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..

abd'de dünyanın en büyük 4. petrol sahası keşfedildi

ABD'DE DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. PETROL SAHASI KEŞFEDİLDİ

Teksas eyaletinin batısındaki Wolfcamp adlı sahada 1 trilyon dolar değerinde yaklaşık 20 milyar varil ham petrol bulundu.

Tarih : 17 Kasım 2016, 14:38
Puan Ver : Abd'de Dünyanın En Büyük 4. Petrol Sahası Keşfedildi(10/10)11


ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Jeolojik Araştırma (U.S. Geological Survey) biriminden yapılan açıklamada, ülkenin Teksas eyaletinin batısındaki Permian Havzası'nda bulunan Wolfcamp adlı sahada yaklaşık 20 milyar varil ham petrol olduğunun tahmin edildiği belirtildi.



DÜNYANIN 4. BÜYÜK PETROL SAHASI



Böylece, Suudi Arabistan'da 75 milyar varil rezervi kalan Ghawar sahası, Kuveyt'te 65-70 milyar varil rezervi bulunan Burgan sahası ve yine Suudi Arabistan'da 50 milyar varil rezervi olan Safaniya sahasının ardından, Wolfcamp sahasındaki keşif dünyanın en büyük 4'üncü rezervine sahip petrol sahası oldu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Abd  De  Dünyanın  En  Büyük  4  Petrol  Sahası  Keşfedildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER