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ABD'de Dört Okul Bomba İhbarı Üzerine Boşaltıldı

ABD'DE DÖRT OKUL BOMBA İHBARI ÜZERİNE BOŞALTILDI

ABD'nin Illinois eyaleti Springfield bölgesinde dört okul, bomba ihbarları nedeniyle boşaltıldı.

Tarih : 05 Ekim 2017, 23:20
Puan Ver : Abd'de Dört Okul Bomba İhbarı Üzerine Boşaltıldı(7/10)3

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Springfield bölgesinde dört okul, yapılan bomba ihbarları nedeniyle boşaltıldı.

OKULLARIN DÖRDÜ DE LİSE DÜZEYİNDE

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre Franklin Middle, Lanphier High, Southeast High ve Springfield High okulları sabah 08: 40 sularında polise gelen bomba ihbarları üzerine tahliye edildi.

OKULLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Yetkililer her bir okuldaki tüm görevli ve öğrencilerin güvende olduğunu, ancak her olasılığa karşı eğitim kurumlarının tahliye edildiğini aktardı. Springfield polisi okullarda bomba araması yaparken, itfaiyeler de okul bölgelerinde ihtiyaç olması halinde müdahale etmek üzere hazırda bekliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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