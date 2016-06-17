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abd'de deprem! diplomatlardan esad'a saldırma çağrısı

ABD'DE DEPREM! DİPLOMATLARDAN ESAD'A SALDIRMA ÇAĞRISI

Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndaki 51 diplomat, Beyaz Saray'ın Suriye politikasını protesto eden ve Beşar Esad yönetimini hedef alan saldırılara girişme çağrısında bulunan bir bildiri yayımladı.

Tarih : 17 Haziran 2016, 09:27
Puan Ver : Abd'de Deprem! Diplomatlardan Esad'a Saldırma Çağrısı(9/10)10


Bakanlığın iç yazışması olduğu belirtilen bildiride, mevcut tutumun Suriye muhalefetine zarar verdiği ve Esad'ın iktidarda kalmasına yardım ettiği kaydedildi.



Bildiri Suriye konusunda danışmanlık yapan orta ve üst düzey 51 yetkili tarafından imzalandı.



ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmalarında yürütülen politikalara muhalefet şaşırtıcı bir durum değil. Ancak Beyaz Saray'ın tutumuna bu kadar çok sayıda diplomatın karşı çıkması nadiren görülen bir durum.



Bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bildiriyi aldıklarını doğruladı ancak içeriği hakkında yorum yapmayı reddetti.



Bildiride Esad rejimine karşı inanılır bir askeri harekat tehdidi çağrısında bulunuluyor. Aksi takdirde, Şam yönetiminin üzerinde muhaliflerle müzakere için baskı hissetmeyeceği vurgulanıyor.



Ateşkes süreci kaygısı



Bildirinin ABD-Rusya ortaklığındaki barış sürecinin çökmesinden Esad rejiminin yararlandığı kaygılarını yansıttığı belirtiliyor.

Ateşkesi geçmişte hem hükümet güçleri hem de muhalifler ihlal etmişti.



Ancak Suriye lideri Esad ateşkesi açıkça delmiş ve Suriye Ordusu İran ve Suriye'nin de desteğiyle Halep gibi önemli kentlerde stratejik toprak kazanımları elde etmişti.



Moskova yönetimi, ateşkesin kapsamında olmayan cihatçı muhaliflere karşı saldırılara destek verdiğini savunuyor. Ancak muhalif gruplara silahları susturmaları için baskı yapan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye rejiminin tutumundan giderek daha fazla rahatsız oluyor.



Kerry geçtiğimiz günlerde "ABD oturup, bir tarafın tüm süreci baltalama pahasına avantaj sağladığı sözde bir ateşkese alet olmayacak" demişti.








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