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abd'de cumhuriyetçi siyasetçiye silahlı saldırı

ABD'DE CUMHURİYETÇİ SİYASETÇİYE SİLAHLI SALDIRI

ABD'nin Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi siyasetçi Steve Scalise ve yardımcıları beyzbol oynarken silahlı saldırıya uğradı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 17:10
Puan Ver : Abd'de Cumhuriyetçi Siyasetçiye Silahlı Saldırı(9/10)11


Washington DC'nin komşusu kentlerden Alexandria'da polis 'birkaç el ateş sesi duyulduğunu', soruşturmanın devam ettiğini ve bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.



Fox News, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi çoğunluk grubun lideri Steve Scalise ve yardımcılarının vurulduğunu duyurdu.



Bir görgü tanığı Twitter hesabından silah seslerinin YMCA beyzbol sahasından geldiğini yazdı.



Bölgeye saldırıdan sonra çok sayıda polis sevk edildi.



 



kaynak:bbc








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