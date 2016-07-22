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abd'de casuslukla suçlanan rus iş adamına 10 yıl hapis

ABD'DE CASUSLUKLA SUÇLANAN RUS İŞ ADAMINA 10 YIL HAPİS

Rus asıllı iş adamıyla beraber 3 kişi daha tutuklandı

Tarih : 22 Temmuz 2016, 10:43
Puan Ver : Abd'de Casuslukla Suçlanan Rus İş Adamına 10 Yıl Hapis(10/10)9


ABD'de bir elektronik şirketinin sahibi olan Rus asıllı iş adamı, Rusya lehine casusluk yaptığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



New York Federal Mahkemesi'nce, Rus asıllı iş adamı Alexander Fishenko'ya 10 yıl hapis cezası verildi. Soruşturma kapsamında Fishenko'nun yanı sıra 3 kişi daha tutuklandı.







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