ABD'DE CASUSLUKLA SUÇLANAN RUS İŞ ADAMINA 10 YIL HAPİS
Rus asıllı iş adamıyla beraber 3 kişi daha tutuklandı
ABD'de bir elektronik şirketinin sahibi olan Rus asıllı iş adamı, Rusya lehine casusluk yaptığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
New York Federal Mahkemesi'nce, Rus asıllı iş adamı Alexander Fishenko'ya 10 yıl hapis cezası verildi. Soruşturma kapsamında Fishenko'nun yanı sıra 3 kişi daha tutuklandı.
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