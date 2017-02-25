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abd'de cami kundaklandı

ABD'DE CAMİ KUNDAKLANDI

ABD'nin Florida eyaletinde bir caminin kundaklandığı bildirildi.

Tarih : 25 Şubat 2017, 12:31
Puan Ver : Abd'de Cami Kundaklandı(7/10)6


ABD'nin Florida eyaletinde bir caminin kundaklandığı bildirildi.



Hillsborough İlçesi İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, Florida'nın Tampa kentinde Yeni Tampa İslam Derneğinin bünyesinde bulunduğu camide dün kasıtlı yangın çıkarıldığı belirtildi.



Açıklamada, yerel saatle 02.00'de müdahalede bulunulan yangının, caminin ibadet edilen bölümüne zarar verdiği kaydedildi.



 



kaynak:haberler








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