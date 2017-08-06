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ABD'DE BÜYÜKANNENİN ARAÇTA UNUTTUĞU BEBEK ÖLDÜ


ABD'de Büyükannenin Araçta Unuttuğu Bebek Öldü
Tarih : 06 Ağustos 2017, 00:20
Puan Ver : Abd'de Büyükannenin Araçta Unuttuğu Bebek Öldü(8/10)4

Bebek arabaydı, büyükanne inerken almayı unuttu. Saatler sonra hatırladığında bebek için artık çok geçti.

ARABADA UNUTULAN 4 AYLIK BEBEK ÖLDÜ

ABD'nin Oklahoma eyaletinde, büyükannenin araçta unuttuğu 4 aylık bebek aşırı sıcaklıktan hayatını kaybetti. Oklahomalı emniyet yetkilisi Mark Opgrande, büyükannenin serbest bırakıldığını ancak olayla ilgili araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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