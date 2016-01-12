ABD'nin en popüler loto oyunlarından Powerball'da büyük ikramiye 1,4 milyar dolara yükselerek, kendi rekorunu kırdı. Ülke tarihindeki en yüksek şans oyunu ikramiyesi için bir sonraki çekiliş çarşamba gecesi yapılacak.



ABD'de haftalardır devreden "Powerball" lotosunda "Jackpot" olarak bilinen büyük ikramiye 1,4 milyar dolara çıkarken, yetkililer ödülün çarşamba gecesine kadar daha da yükselebileceğini belirtiyor.







Kolon başına iki dolar karşılığında oynanan şans oyununda büyük ikramiyeyi kazanmak için 6 farklı numarayı sırasıyla bilmek gerekiyor. Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez çekilen Powerball'un hafta sonu çekilişinde şanslı 6 rakamı tutturan çıkmamıştı. Devreden 900 milyon dolarlık rekor ikramiyenin, pazartesi akşamı itibarıyla 1,4 milyar dolara çıkması ülkedeki heyecan fırtınasını bir kademe daha yükseltti.