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abd'de büyük ikramiye 1,4 milyar dolara yükseldi

ABD'DE BÜYÜK İKRAMİYE 1,4 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

ABD'nin en popüler loto oyunlarından Powerball'da büyük ikramiye 1,4 milyar dolara yükselerek, kendi rekorunu kırdı. Ülke tarihindeki en yüksek şans oyunu ikramiyesi için bir sonraki çekiliş çarşamba gecesi yapılacak.

Tarih : 12 Ocak 2016, 09:40
Puan Ver : Abd'de Büyük İkramiye 1,4 Milyar Dolara Yükseldi(9/10)10


ABD'de haftalardır devreden "Powerball" lotosunda "Jackpot" olarak  bilinen büyük ikramiye 1,4 milyar dolara çıkarken, yetkililer ödülün çarşamba  gecesine kadar daha da yükselebileceğini belirtiyor.



 


Kolon başına iki dolar karşılığında oynanan şans oyununda büyük  ikramiyeyi kazanmak için 6 farklı numarayı sırasıyla bilmek gerekiyor. Çarşamba  ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez çekilen Powerball'un hafta sonu  çekilişinde şanslı 6 rakamı tutturan çıkmamıştı. Devreden 900 milyon dolarlık  rekor ikramiyenin, pazartesi akşamı itibarıyla 1,4 milyar dolara çıkması ülkedeki  heyecan fırtınasını bir kademe daha yükseltti.







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