ABD Kongresi Bütçe Ofisi, ülkenin bütçe açığının bu yıl 2009'dan bu yana ilk kez yükseleceğini öngörüyor.



ABD Kongresi Bütçe Ofisi, ülkenin 2016 yılına ilişkin bütçe açığı beklentisini 414 milyardan 544 milyar dolara çıkardı.







Ofis, senelik ‘bütçe ve ekonomik görünüm özeti' raporunu yayınladı.



Raporda yer alan tahminlere göre, ABD bu yıl 544 milyar dolar bütçe açığı verecek.



Bu rakam, bütçe ofisinin ağustos 2015'te yayınladığı bir önceki raporda 414 milyar dolar olarak belirlenmişti.