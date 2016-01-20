O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

abd'de bütçe açığı 7 yıl sonra ilk kez artacak

ABD'DE BÜTÇE AÇIĞI 7 YIL SONRA İLK KEZ ARTACAK

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, ülkenin bütçe açığının bu yıl 2009'dan bu yana ilk kez yükseleceğini öngörüyor.

Tarih : 20 Ocak 2016, 11:34
Puan Ver : Abd'de Bütçe Açığı 7 Yıl Sonra İlk Kez Artacak(8/10)10


ABD Kongresi Bütçe Ofisi, ülkenin 2016 yılına ilişkin bütçe açığı beklentisini 414 milyardan 544 milyar dolara çıkardı.



Ofis, senelik ‘bütçe ve ekonomik görünüm özeti' raporunu yayınladı.



Raporda yer alan tahminlere göre, ABD bu yıl 544 milyar dolar bütçe açığı verecek.



Bu rakam, bütçe ofisinin ağustos 2015'te yayınladığı bir önceki raporda 414 milyar dolar olarak belirlenmişti.








Etiketler: Abd  De  Bütçe  Açığı  7  Yıl  Sonra  İlk  Kez  Artacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER