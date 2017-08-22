ABD'DE BOMBALI TERÖR! HEYKELE DÜZENEK YERLEŞTİRİRKEN YAKALANDI
ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir parkta yer alan Konfederasyon dönemine ait heykeli patlayıcı kullanarak yıkmak isteyen kişi yakalandı.
"KAMU MALINA ZARAR VERMEK"TEN YARGILANACAK
Federal yetkililer, cumartesi gecesi, Konfederasyon askeri Richard Dowling'e ait heykelin altına patlayıcı madde yerleştirmeye çalışan Andrew Schneck'in (25) gözaltına alındığını bildirdi.
Yetkilier, Schneck hakkında kamu malına kasten zarar vermek ve tahrip etmeye çalışmaktan dava açılacağını belirtti.
ABD'DEKİ OLAYLAR DA BİR HEYKEL YÜZÜNDEN BAŞLAMIŞTI
Konfederasyon anıtlarına dair tartışmalar nedeniyle Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde aşırı sağcı grupların General Lee'nin heykelinin kaldırılmasına karşı düzenledikleri protesto eyleminin ardından çıkan şiddet olaylarında bir kişi yaşamını yitirmişti. Olay, ülke genelinde Beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı Ku Klux Klan (KKK) ve Neo-nazi gruplara karşı önemli adımların atılmasına ve bu konudaki tartışmaların başlamasına yol açmıştı.
Kaynak: haberinburada
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