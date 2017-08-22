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ABD'DE BOMBA PANİĞİ! BEYAZ SARAY KAPATILDI


ABD'de Bomba Paniği! Beyaz Saray Kapatıldı
Tarih : 22 Ağustos 2017, 22:50
Puan Ver : Abd'de Bomba Paniği! Beyaz Saray Kapatıldı(5/10)1

Beyaz Saray'da hareketli saatler yaşanıyor. ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray'ın kapatıldığını açıkladı.

BEYAZ SARAY BAHÇESİNDE BOMBA PANİĞİ

ABD Gizli Servisi, şüpheli bir çantanın tespit edilmesinin ardından Beyaz Saray'ın kapatıldığını bildirdi. Yetkililer olası tehlikeye karşı yaya ve muhabirleri uzaklaştırırken, bölgeyi güvenlik kordonuyla çevreledi.

MAYIS AYINDA DA BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI

Öte yandan, Beyaz Saray Mayıs 2017 tarihinde bir kişinin ABD Başkanı Donald Trump'ın bulunduğu yere zorla girmek istemesi ve şüpheli bir paketin tespit edilmesi sonucu kapatılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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