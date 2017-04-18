

ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United, evlenmek için Kosta Rika'ya gitmekte olan çifti, "kendi koltuklarında oturmadıkları" gerekçesiyle Houston'da uçaktan indirdi.







Damat adayı Michael Hohl'un, Houston medyasından KHOU'ya yaptığı açıklamaya göre, Hohl ve nişanlısı Amber Maxwell cumartesi günü evlenmek için Salt Lake City'den Kosta Rika'ya doğru yola çıktı.







Texas'ın Houston kentinde aktarma yapan çift, Kosta Rika uçağında kendi koltuklarının bulunduğu 24. sırada bir yolcunun uzandığını görünce 21. sıradaki boş koltuklara oturdu.







Ancak firma 21. sırayı "Ekonomi plus" olarak biletlendirdiği için kabin görevlileri çifti uyararak yerlerine geçmesini istedi.







Bu uyarıya tepki gösteren çift ile görevliler arasındaki tartışmanın ardından kabin görevlileri çifti uçaktan indirdi







kaynak:habertürk