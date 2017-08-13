ABD'DE BİR OTOMOBİL GÖSTERİCİLERİN ARASINA DALDI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI
ABD'nin Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde bir otomobil, bir grup göstericinin arasına daldı. Olayda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
ABD'de ırkçı gösteriler yapan grubun arasına bir otomobil daldı. Olayın görgü tanıkları, insanların arasına dalan aracın olay yerinden hızla uzaklaştığını ifade etti.
OLAY YERİNDEN FECİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILIYOR
Sosyal medya kullanıcılarının olay yerinden paylaştığı görüntülerde, olay anı net bir şekilde görülüyor.
OLAYLAR SEBEBİYLE OHAL İLAN EDİLMİŞTİ
Daha önce ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde yüzlerce ırkçının yaptığı gösteride yaşanan olaylar dolayısıyla bölgede olağanüstü hal ilan edildiği açıklanmıştı.
BELEDİYE BAŞKANI: BİR HAYATIN YİTİRİLMESİNDEN DOLAYI ÜZGÜNÜM
Öte yandan, ilerleyen saatlerde Charlottesville Belediye Başkanı Mike Signer, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Burada bir hayatın yitirilmesinden dolayı çok üzgünüm. Tüm iyi niyetli insanları evlerine gitmeye çağırıyorum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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