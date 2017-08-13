İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

ABD'de Bir Otomobil Göstericilerin Arasına Daldı: 1 Ölü, 8 Yaralı

ABD'DE BİR OTOMOBİL GÖSTERİCİLERİN ARASINA DALDI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI

ABD'nin Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde bir otomobil, bir grup göstericinin arasına daldı. Olayda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 00:40
Puan Ver : Abd'de Bir Otomobil Göstericilerin Arasına Daldı: 1 Ölü, 8 Yaralı(10/10)6

ABD'de ırkçı gösteriler yapan grubun arasına bir otomobil daldı. Olayın görgü tanıkları, insanların arasına dalan aracın olay yerinden hızla uzaklaştığını ifade etti.

OLAY YERİNDEN FECİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILIYOR

Sosyal medya kullanıcılarının olay yerinden paylaştığı görüntülerde, olay anı net bir şekilde görülüyor.

OLAYLAR SEBEBİYLE OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Daha önce ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde yüzlerce ırkçının yaptığı gösteride yaşanan olaylar dolayısıyla bölgede olağanüstü hal ilan edildiği açıklanmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI: BİR HAYATIN YİTİRİLMESİNDEN DOLAYI ÜZGÜNÜM

Öte yandan, ilerleyen saatlerde Charlottesville Belediye Başkanı Mike Signer, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Burada bir hayatın yitirilmesinden dolayı çok üzgünüm. Tüm iyi niyetli insanları evlerine gitmeye çağırıyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  De  Bir  Otomobil  Göstericilerin  Arasına  Daldı  1  Ölü  8  Yaralı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER