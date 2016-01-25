New York'ta geleneksel kıyafet giyen bir Bangladeşli Müslümana fiziksel saldırıda bulunan iki çocuk gözaltına alındı



New York'un Bronx bölgesinde meydana gelen olayda, 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk, Mujibir Rahman (43) isimli Bangladeşliye ABD'de IŞİD için kullanılan "ISIS" diye bağırarak saldırdı.







Üzerinde ülkesinin geleneksel kıyafeti olan ve yanında 9 yaşında yeğeni bulunan Rahman, çocukların fiziki müdahalesi üzerine hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.