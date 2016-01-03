

Oregon eyaletindeki işgalin aynı aileden iki kişinin cezaevine girmesini engelleme amacı taşıdığı bildirildi. Halktan yardım isteyen işgalci grup, yardıma gelecek kişilerin silahlı olmasını istedi.







ABD'nin Oregon eyaletinde yerel halktan silahlı bir grup, çiftçilik yapan iki kişinin cezaevine girmesini engellemek amacıyla federal bir binayı işgal etti.



Burns kasabasında yaklaşık 300 kişinin düzenlediği protesto gösterisinin ardından eyaletteki milis gücünden oldukları belirtilen onlarca kişinin bir yaban hayatını koruma merkezini işgal ettiği bildirildi.



Yerel basındaki haberlere göre, bölgede çiftçilik yapan Dwight ve Steven Hammond adlı iki kişinin kundaklama suçundan pazartesi günü cezaevine girecek olmasına karşı çıkan grup, binayı işgal ettikten sonra bölgede yaşayanlara kendilerine katılma çağrısı yaptı.