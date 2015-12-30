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abd'de bir aday daha yarıştan çekildi

ABD'DE BİR ADAY DAHA YARIŞTAN ÇEKİLDİ

ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan George Pataki yarışı bıraktı.

Tarih : 30 Aralık 2015, 09:05
Puan Ver : Abd'de Bir Aday Daha Yarıştan Çekildi(10/10)9


Eski New York Valisi Pataki, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda "Bu akşam başkanlık kampanyası askıya alarak Beyaz Saray yolculuğumu sonlandırırken, doğru kişiyi seçebileceğimizden eminim. Bizi bir araya getirecek, başkanın da aralarında bulunduğu siyasileri anlayan, insanların patronu değil hizmetçisi olacak biri. ABD'nin en güzel günlerinin önümüzde olduğunu biliyorum" ifadesini kullandı.



Pataki, Cumhuriyetçi adayların arasına katıldığından beri yapılan anketlerde üst sıralara tırmanamadı. Yeterli desteği görmeyen Pataki, özellikle dış politikadaki tecrübesizliğiyle eleştiriliyordu. Pataki, seçim kampanyası sırasında CNN'e verdiği mülakatta ABD'nin terör örgütü DAEŞ ile savaşması için Irak'a kara birlikleri göndermesi gerektiğini söylemişti.








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