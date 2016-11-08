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abd'de başkanlık seçimi

ABD'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ

ABD'de ülkenin 45'inci başkanını belirleyecek seçimler için oy kullanma işlemi, ülkenin doğu yakasında yerel saatle 06.00'da başladı.

Tarih : 08 Kasım 2016, 15:04
Puan Ver : Abd'de Başkanlık Seçimi(10/10)9


ABD'de ülkenin 45'inci başkanını belirleyecek seçimler için oy kullanma işlemi, ülkenin doğu yakasında yerel saatle 06.00'da başladı.



ABD halkı, aylar süren seçim kampanyalarının ardından yeni başkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor. ABD'nin 45'inci başkanının Demokrat Parti adayı eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın mı yoksa Cumhuriyetçi Parti adayı iş adamı Donald Trump'ın mı olacağı, yarın sabah saatlerinde netleşmeye başlayacak.



Halk, başkanlık seçimlerinin yanı sıra Kongre için de oy kullanacak. ABD Kongresinin 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi kanadının tamamı, 100 üyenin bulunduğu Senatonun üçte biri ve bazı valilikler için de bugün halk tercih yapacak.



Ülkedeki farklı saat dilimlerinden dolayı, oy verme işlemlerinin başlayışı ve bitişi eyaletlerin yer aldığı dilime göre değişiyor. Doğu yakasının saat dilimi göz önünde bulundurulduğunda, oy verme işlemleri doğudaki eyaletlerde yerel saatle 06.00'da (TSİ 14.00) başladı.



Sandıkların kapanması ise saat 19.00'da başlayıp eyaletlere göre gece yarısına kadar sürecek. Florida, Georgia, New Hampshire, Vermont, Güney Carolina, Virginia gibi doğuda yer alan eyaletler, sandıkların en erken kapanacağı yerler olacak. Sandıklar batıda California, Idaho, Oregon, Washington eyaletlerinde 23.00'de, Alaska da ise çarşamba gününün ilk saatlerinde kapanacak.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Abd  De  Başkanlık  Seçimi    haber

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