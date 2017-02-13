Kaliforniya eyaletinde Oroville Baraj Gölü'ndeki delik nedeniyle su baskını yaşanmasından endişe eden yetkililer, kasaba ve etrafındaki yerleşim yerleri için tahliye kararı verdi.



ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Oroville Baraj Gölü'ndeki delik nedeniyle su baskını yaşanmasından endişe eden yetkililer, kasaba ve etrafındaki yerleşim yerleri için tahliye kararı verdi. 16 bin nüfuslu Oroville kasabası ve civarındaki yerleşim yerlerinde yaşayanlara bölgeden ayrılmaları çağrısında bulunuldu.







kaynak:sabah