ABD'DE APPLE'A SORUŞTURMA İDDİASI
Amerikalı otoritelerin, teknoloji devi Apple hakkında menkul kıymetler yasalarının ihlali gerekçesiyle soruşturma açtığı iddia edildi.
Amerikalı otoritelerin, teknoloji devi Apple hakkında menkul kıymetler yasalarının ihlali gerekçesiyle soruşturma açtığı iddia edildi.
Bloomberg'in haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Apple'ın iPhone modellerinde yaşanan yavaşlamayı düzeltecek güncellemeyle ilgili açıklamalarının menkul kıymetler yasalarını ihlal edip etmediğini soruşturmaya başladı.
İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, iki kamu kurumunun şirketten konuyla ilgili bilgi talebinde bulunduğu kaydedildi.
Dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olan Apple'ın New York borsasında işlem gören hisseleri, soruşturma haberinin ardından yüzde 1,3 değer kaybederek son 3 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Şirketin hisseleri, dün de iPhone X'uin üretimini kısacağı iddialarıyla yüzde 2,6 önemli bir değer kaybetmişti.
Apple'ın piyasa değeri, haftanın ilk iki günündeki kayıpların ardından yaklaşık yüzde 30 azalışla 880 milyar dolardan, 853 milyar dolara geriledi.
Kaynak: haberinburada
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