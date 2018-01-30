ABD'DE APPLE'A DAVA AÇILDI' İDDİASI
ABD Adalet Bakanlığı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun, Apple'ın ülkedeki menkul kıymetler yasalarını ihlal edip etmediğini soruşturmaya başladığı öne sürüldü.
ABD Adalet Bakanlığı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun, Apple'ın ülkedeki menkul kıymetler yasalarını ihlal edip etmediğini soruşturmaya başladığı öne sürüldü. New York borsasında işlem gören hisseleri, soruşturma haberinin ardından son 3 ayın en düşük seviyelerine geriledi.
Kaynak: haberinburada
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