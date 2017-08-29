ABD'nin dördüncü büyük kenti Houston'a Cuma akşamından bu yana 75 cm yağış düştü. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi (NWS) gelecek günlerde bu oranın iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu.

KAMYONETLE SELE KAPILDILAR

Teksaslı yetkililer, şu ana kadar 8 kişinin fırtına ve sel nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenler arasında içinde bulundukları kamyonetle sele kapılan büyükanne, büyükbaba ve 4 torundan oluşan bir aile de var.

12 BİN KİŞİLİK ULUSAL MUHAFIZ GÜCÜ KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILIYOR

Teksas Valisi Greg Abbott eyalette, sivillerden oluşan yaklaşık 12 bin kişilik Ulusal Muhafız gücünün tamamının kurtarma operasyonlarına katılması emrini verdi.

Yetkililer Teksas'ta fırtınadan mağdur olan yaklaşık yarım milyon kişinin yardım talebinde bulunmasını beklediklerini açıkladı. Evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 30 bin kişinin de oluşturulan geçici barınaklara sığınması bekleniyor.

TRUMP TEKSAS'I ZİYARET EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas ve komşusu Louisiana eyaletlerinde acil durum ilan etti.

Trump'ın bugün Teksas'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Yeniden inşa sürecinin uzun süreceğini ve zorlu olacağını söyleyen Trump, bunun milyarlaca dolara mal olabileceğini belirtti.

ABD'nin en büyük dördüncü kenti olan Houston'da yaklaşık 6,6 milyon kişi yaşıyor.

1 HAFTADA DÜŞEN YAĞIŞ 1 YILLIK ORTALAMAYA DENK

Harvey Fırtınası ile bölgeye 1 haftada düşecek olan yağışın, bölgenin bir yıllık ortalama yağışına denk olacağı tahmin ediliyor.Ulusal Kasırga Merkezi, hayati tehlike taşıyan fırtınanın Teksas'ın güneydoğusunda ilerlemeyi sürdüreceğini açıkladı.Cuma günü geç saatlerde başlayan Harvey Fırtınası, 13 yıldır ABD'de görülen ilk 4. kategori kasırga olarak nitelendirilmişti. Cumartesi günü geç saatlerde seviyesi azaltılarak, tropikal fırtına olarak değiştirilmişti.

BARAJ KAPAKLARI KONTROLLÜ OLARAK AÇILIYOR

Mühendisler, Houston'dan geçen nehrin suyunu tutun Addicks ve Barker barajlarının taşmaması için, barajlardaki suyu kontrollü olarak salıyor.

Ancak baraj kapaklarının açılmasının Buffalo Bayou bölgesindeki sel suyu yükseltebileceği belirtiliyor.

Bölgede binlerce hane elektriksiz kaldı. Petrol üretimi durdu Teksas Körfezi ABD'nin petrol ve doğalgaz endüstrisinin kalbini oluşturuyor. Fırtına nedeniyle bölgedeki birçok rafineride üretim durdu.

TEKSAS'IN GÜNEYDOĞUSUNDA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Petrol şirketi Exxon Mobil de Baytown'da bulunan ikinci büyük rafinerisinde üretime ara verdiğini açıklamıştı.

Meteoroloji yetkilileri, Harvey Fırtınası'nın Perşembe gününe kadar Teksas'ın güneydoğusunda etkisini sürdüreceğini duyurdu.Harvey, ABD'yi 2004 Ağustos'unda vuran Charley'den bu yana en güçlü kasırga. Teksas'ta ise en son 1961 yılındaki Carla Kasırgası'nda 34 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: haberinburada