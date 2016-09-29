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abd'de 9 yaşındaki çocuktan ırkçılık dersi

ABD'DE 9 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN IRKÇILIK DERSİ

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde polisin açtığı ateş sonucu bir siyahi Amerikalının hayatını kaybetmesinin ardından kent meclisinde konuşan 9 yaşındaki siyahi kız çocuğu Zianna Oliphant, dokunaklı ifadeleriyle ABD'nin ve dünyanın dikkatini polis şiddeti ve ırkçılığa çekti.

Tarih : 29 Eylül 2016, 11:58
Puan Ver : Abd'de 9 Yaşındaki Çocuktan Irkçılık Dersi(0/10)


Küçük Oliphant, Charlotte'ta siyahi Amerikalı Keith Lamont Scott'ın bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından kent meclisinde ırkçılığa karşı duygulu bir konuşma yaptı.



Çocuğun meclis üyeleri, yüzlerce kent sakini, ailesi ve arkadaşlarının önünde gözyaşları içinde yaptığı konuşma, ABD medyasında geniş yer buldu.



Oliphant, konuşmasında şunları söyledi:



"Protesto yapmak zorunda olmamalıyız çünkü bize yanlış muamelede bulunuyorsunuz. Bunu yapıyoruz çünkü yapmak zorundayız ve hakkımız var. Biz siyahi halkız ve kendimizi böyle hissetmemiz lazım. Babalarımızın ve annelerimizin ölmesi bir utançtır ve hatta onları bir daha göremeyeceğiz. Onların mezarına gitmek zorunda olmamız bir utançtır."



Zianna'nın annesi Precious Oliphant ise daha sonra yaptığı açıklamada, kızının böyle bir hitaba hazırlanmadığını ve mecliste konuşmasının tamamen plansız bir gelişme olduğunu bildirdi.








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