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ABD'DE 58 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SALDIRININ ARDINDAN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ


ABD'de 58 Kişinin Öldüğü Saldırının Ardından Ulusal Yas İlan Edildi
Tarih : 02 Ekim 2017, 19:30
Puan Ver : Abd'de 58 Kişinin Öldüğü Saldırının Ardından Ulusal Yas İlan Edildi(9/10)5

ABD tarihinin en kanlı saldırısı olarak tarihe geçen Las Vegas katliamının ardından ülke genelinde ulusal yas ilan edildi.

Las Vegas'taki bir konser sırasında yakındaki bir otelden 64 yaşındaki Stephen Paddock isimli bir ABD vatandaşı tarafından gerçekleştirilen ve 58 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

"BAYRAKLARIN YARIYA İNDİRİLMESİ TALİMATI VERDİM"

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ardından yaptığı açıklamada "Kederliyiz ama birlik beraberlik içindeyiz. Las Vegas emniyet yetkilerine saldırgana karşılık verdikleri için teşekkür ederiz. Çarşamba günü las vegas'a gidip kurbanların aileleri ve yaralıları ziyaret edeceğim. Kurbanların acısını dindiremeyiz ama hep onların yanında olacağız" dedi.

Trump, konuşmasında ülke genelinde ulusal yas ilan ettiğini ve bayrakların yarıya indirilmesi için talimat verdiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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