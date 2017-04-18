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ABD'de 5 kişiyi katleden Türk genci hücresinde ölü bulundu

ABD'DE 5 KİŞİYİ KATLEDEN TÜRK GENCİ HÜCRESİNDE ÖLÜ BULUNDU

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenleyen Arcan Çetin hücresinde ölü bulundu

Tarih : 18 Nisan 2017, 09:39
Puan Ver : Abd'de 5 Kişiyi Katleden Türk Genci Hücresinde Ölü Bulundu(7/10)10


ABD'nin Burlington kentindeki Cascade Alışveriş Merkezinde geçen yıl düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Arcan Çetin, hücresinde ölü olarak bulundu.



Arcan Çetin, mahkemeye sevk edildikten sonra müebbet hapis cezası almış ve ilerleyen zamanlarda cezasının idam cezasına çevrilebileceği ifade edilmişti. Çetin'in ölüm nedeni ise yetkililer tarafından henüz açıklanmadı.



 



kaynak:hürriyet










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