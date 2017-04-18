

ABD'nin Burlington kentindeki Cascade Alışveriş Merkezinde geçen yıl düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Arcan Çetin, hücresinde ölü olarak bulundu.



Arcan Çetin, mahkemeye sevk edildikten sonra müebbet hapis cezası almış ve ilerleyen zamanlarda cezasının idam cezasına çevrilebileceği ifade edilmişti. Çetin'in ölüm nedeni ise yetkililer tarafından henüz açıklanmadı.







kaynak:hürriyet